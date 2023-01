Romfilatelia lanseaza o marca postala la 350 de ani de la nasterea lui Dimitrie Cantemir

Emisiunea intitulata "Dimitrie Cantemir, 350 de ani de la nastere" si alcatuita dintr-o marca postala, o colita dantelata si un plic "prima zi" a intrat in circulatie luni, anunta Romfilatelia.Marca postala are valoarea nominala de 11 lei si reproduce portretul lui Dimitrie Cantemir dupa o gravura de epoca avand ca insert imaginea stemei familiei Cantemirestilor.Colita are in compozitia sa grafica reproducerea in facsimil a copertii lucrarii "Istoria Moldovei" versiunea germana din 1771, si ... citeste toata stirea