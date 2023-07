Din 2026, se vor schimba regulile pentru taxarea utilizarii retelei de drumuri publice din Romania. Rovinieta va fi impartita in doua taxe diferite, in functie de tipul si greutatea vehiculului. De asemenea, se vor modifica si criteriile de stabilire a valorii rovinietei, precum si perioada pe care o poti achizitiona. In acest articol, iti vom explica ce trebuie sa stii despre noua rovinieta si cum ... citeste toata stirea