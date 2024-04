"Rovinieta de Brasov": Primul judet care introduce taxa de drum

Consiliul Judetean Brasov a aprobat in sedinta de joi, 25 aprilie, Regulamentul pentru eliberarea si folosirea permiselor de libera trecere (LT) pentru circulatia vehiculelor pe drumurile judetene din judetul Brasov pe care sunt instituite limitari de tonaj, un document in premiera, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2025.Astfel, de anul viitor, pe 16 drumuri judetene - 8 din zona Brasov, 4 din zona Fagaras si 4 din zona Rupea - vor fi aplicate tarife de libera trecere pentru toate ... citește toată știrea