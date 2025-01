Rovinieta de Brasov va intra in vigoare la 15 aprilie. Amendamentul depus de deputatul PSD Augustin Hagiu

Rovinieta de Brasov va intra in vigoare la 15 aprilie, au decis consilierii judeteni. Taxa de drum se va aplica pe 16 drumuri judetene, pentru masinile de peste 3,5 tone.Tarifele de libera trecere pentru mai multe drumuri din judetul Brasov, cunoscute si sub denumirea de "Rovinieta de Brasov", vor intra in vigoare din 15 aprilie, au stabilit, in sedinta de joi, consilierii judeteni brasoveni.Conform regulamentului, tariful pentru libera trecere se va aplica pe 16 drumuri judetene, patru ... citește toată știrea