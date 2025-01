Roxana Minzatu a depus juramantul. "Ma angajez solemn sa nu accept instructiuni din partea nici unui guvern"

Luni seara, la sediul din Luxemburg al Uniunii Europene, Roxana Minzatu a depus juramantul in calitate de vicepresedinte al Comisiei Europene, in cadrul Angajamentului Solemn al membrilor Colegiului in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene."Numita membra a Comisiei Europene de Consiliul European, in urma votului de aprobare al Parlamentului European, ma angajez solemn sa respect tratatele si Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene in indeplinirea tuturor functiilor mele; sa-mi ... citește toată știrea