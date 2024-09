Roxana Minzatu, comisarul european propus de Romania, a primit portofoliul Competente si Educatie, Locuri de munca, Drepturi sociale si demografie in viitoarea Comisie Europeana

Roxana Minzatu (44 de ani), comisarul european propus de Romania, a primit portofoliul Competente si Educatie, Locuri de munca, Drepturi sociale si demografie in viitoarea Comisie Europeana condusa de Ursula von der Leyen. Ea ar urma sa fie si vicepresedinte al Comisiei Europene. Este primul comisar roman in aceasta functie. Comisarul pentru Munca are in subordine o cincime din bugetul UE prin programul FSE+, in valoare de 142 de miliarde de euro pentru bugetul multianual 2020-2027, dar bugetul ... citește toată știrea