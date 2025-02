Roxana Minzatu: Europa sufera de un deficit de competente in economie. 1 din 3 adolescenti nu detine competente de baza

Roxana Minzatu avertizeaza ca Europa sufera de un deficit de competente in economie, iar asta afecteaza productivitatea muncii.Distribuie daca iti place!Vicepresedinta Comisiei Europene responsabila cu educatia, brasoveanca Roxana Minzatu afirma ca "Europa sufera de un deficit de competente in economie. 1 din 3 adolescenti nu detine competente de baza". Ea avertizeaza ca "daca nu investim in competentele oamenilor, nu vom putea face fata tranzitiilor de pe piata muncii"."Europa sufera de ... citește toată știrea