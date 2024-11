Roxana Minzatu propusa pentru functia de comisar european. Reprezentanta Romaniei in PE, audiata astazi

Roxana Minzatu este propunerea Romaniei pentru functia de comisar european si va fi audiata, astazi, la comisiile de specialitate din Parlamentul European.UPDATE:Dragilor, astazi, de la ora 13, voi fi audiata in Parlamentul Romaniei, de cele 4 comisii reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor (politica externa & afaceri europene).Este o responsabilitate pe care o indeplinesc cu bucurie, aceea de a merge in fata senatorilor si deputatilor romani in calitate de vicepresedinte executiv ... citește toată știrea