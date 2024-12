Rugaciunea Sfantului Nicolae care face minuni. Se rosteste pe 6 decembrie alaturi de copii

Sfantul Nicolae este praznuit pe data de 6 decembrie in fiecare an.Iata ce rugaciune sa faci alaturi de cei mici pentru sanatate si ocrotire!Vineri, 6 decembrie 2024, credinciosii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, cunoscut pentru puterea sa de a-i ocroti pe cei mici. Aceasta zi sfanta are o mare insemnatate pentru poporul roman, iar copiii sunt cei care asteapta cu sufletul la gura implinirea tuturor dorintelor.Pe langa traditiile si obiceiurile care se respecta in acesta zi de ... citește toată știrea