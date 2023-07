Arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului, membru de onoare al Salvamont Romania, ii sfatuieste pe turistii care ajung in zona montana "sa nu se glumeasca cu ursul si nici cu alte jivine de pe traseu". "Am fost de fata cand un urs a atacat un fotograf, care poza cu blitz. (...) Ursul nu are educatie! Daca-i este foame, te ataca! Sa nu asteptam tragedii pe drumurile impanzite cu animale salbatice! Fac rugaciuni, ca dihaniile salbatice sa nu atace pe argeseni si musceleni, dar nici pe ... citeste toata stirea