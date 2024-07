Rujeola la Brasov: s-a trecut pragul de 2.000 de cazuri

In saptamana 22 - 28 iunie 2024 s-au inregistrat 580 de cazuri noi de rujeola, numarul total depasind 20.000, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica (INSP)."In perioada 01.01.2023 - 30.06.2024, in Romania au fost notificate 20 035 de cazuri confirmate cu rujeola, din care 19 decese (5 in Municipiul Bucuresti, 4 in judetul Brasov, 3 in judetul Giurgiu, 2 in judetul Arges, 1 in judetul Mures, 1 in judetul Sibiu, 1 in judetul Buzau, 1 in judetul Constanta si 1 in judetul Iasi)", a ... citește toată știrea