Rujeola ramane la cote ridicate. 18 decese in tara, 4 la Brasov

Un numar de 646 de cazuri noi de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in Romania, se arata in raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Pana in prezent, au fost inregistrate 18 decese."In perioada 01.01.2023 - 16.06.2024, in Romania au fost notificate 18.792 de cazuri confirmate cu rujeola, din care 18 decese (5 in Municipiul Bucuresti, 4 in judetul Brasov, 3 in judetul Giurgiu, 2 in judetul Arges, 1 in judetul Mures, 1 in judetul Sibiu, 1 in judetul Buzau si 1 in ... citește toată știrea