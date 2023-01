Rupti de oras: mii de apartamente in Avantgarden, trafic paralizat

Subprefectul Lucian Patrascu spune ca locuitorii cartierelor Avantgarden, Bartolomeu Nord si Stupini din Brasov i-au semnalat ca sunt nevoiti, la orele de varf, sa stea in trafic nepermis de mult in zona intersectiei strazilor Lunga, Stadionului si Calea Fagarasului. Brasovenii spun ca le este greu sa ajunga in centrul orasului sau sa mearga acasa din cauza situatiei din aceasta intersectie."O situatie aparte, de o gravitate destul de mare mi-a fost semnalata de multi locuitori din cartierele ... citeste toata stirea