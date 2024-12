Rusia vrea ca Mos Craciun sa fie trecut in categoria "agentilor straini", pe motiv ca este promovat in "tari neprietenoase", iar in locul lui sa fie promovat "Mos Gerila".Vitaly Borodin, un activist pro-Kremlin care intocmeste metodic rapoarte de politie impotriva presupusilor dusmani ai statului, invoca, intr-o scrisoare trimisa recent procurorului general al Rusiei, ca Mos Craciun ar trebui desemnat drept "agent strain" din cauza popularitatii sale in tarile "neprietenoase", care ar folosi ... citește toată știrea