Rusu incepe sa realizeze obiectivele promise de Coliban

Va mai aduceti aminte ce lapte si miere curgea in campania electorala a lui Allen Coliban (USR)? Obiectivele promise de Coliban? Fara politica in sport. Jos lacatele de pe terenurile de sport din scoli. Parcuri in fiecare cartier (in special cel de la IUS). Fara penali in functii publice...Se pare ca, totusi, ceva-ceva se misca. Viceprimarul Sebastian Rusu (PNL) a anuntat pe pagina de Facebook ca, in perioada imediat urmatoare, se va finaliza parcul din Noua, de pe strada Brazilor nr. 66. ... citeste toata stirea