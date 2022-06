Rusu: Odata cu finalizarea litigiilor, am aprobat PUZ pentru construirea scolii din Coresi

Consiliul Local Brasov a aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona Coresi. S-au eliminat astfel functiunile industriale din zona locuita. Mai mult, s-a dat unda verde construirii unei scoli in cartier."Am sustinut si am votat impreuna cu colegii mei consilieri locali liberali pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) din zona Coresi. Proiectul de pe strada Turnului nr. 5. Municipiul Brasov va primi, prin donatie, un teren in suprafata de 8.000 mp. (Nu 30.000 mp cum a dezinformat primarul ... citeste toata stirea