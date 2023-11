Circulatia trenurilor pe ruta Bucuresti - Brasov a fost perturbata duminica, 26 noiembrie, din cauza unui accident la o trecere la nivel cu calea ferata, la km 129+890, din cartierul Poiana Tapului, in statiunea Busteni.CFR a anuntat ca, in urma producerii accidentului, "trenul de persoane IR 11031, care circula pe firul I, a lovit un autoturism al carui sofer a intrat pe linia ferata fara sa se asigure. In urma impactului, masina lovita de tren a fost proiectata pe firul II de cale ferata, ... citeste toata stirea