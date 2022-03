Ruxx - noul serial romanesc, lansat in martie pe o noua platforma de streaming

Pe data de 8 martie au fost lansate primele doup episoade ale serialului romanesc Ruxx, o productia originala HBO Max cu opt episoade cu o durata de 45 de minute fiecare. Saptamanal, aceasta noua platforma de streaming care inlocuieste HBO Go va difuza cate un episod dintre cele deja anuntate in serie.Serialul Ruxx este construit in jurul tinerei Ruxandra Rusu (personaj interpretat de catre actrita Raluca Aprodu), care lucreaza pentru un mare dezvoltator imobiliar din Bucuresti. In rolurile ... citeste toata stirea