Ryanair cere limitarea vanzarii de alcool in aeroporturi

Ryanair solicita autoritatilor europene sa impuna o limita de doua bauturi alcoolice pentru pasageri inainte de imbarcare, in scopul de a reduce comportamentele disruptive la bordul aeronavelor. Solicitarea vine intr-un moment in care compania aeriana irlandeza a dat in judecata un pasager pentru 15.000 de euro, dupa ce comportamentul acestuia a determinat o deviatie de zbor, informeaza Euronews."Este timpul ca autoritatile europene sa ia masuri pentru a limita vanzarea de alcool la ... citește toată știrea