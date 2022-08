Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa". Este vorba despre un caz petrecut in noaptea de luni spre marti, 15/16 august, in jurul orei 2.00. Un barbat de 49 ani, care se deplasa cu o trotineta electrica pe strada Tampei, din municipiul Brasov, s-a dezechilibrat ... citeste toata stirea