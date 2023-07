Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 4 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "amenintarea si violenta in familie".Politistii spun ca, in data de 8 iulie, un barbat de 33 de ani, din municipiul Brasov, si-ar fi amenintat si agresat fizic sotia, pe fondul consumului de alcool, in timp ce se aflau pe scara blocului in ... citeste toata stirea