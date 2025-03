S-a aprins padurea, focul mocneste pe 4 hectare

Pompierii din Brasov au fost alertati duminica, 9 martie, in jurul orei 16,00, pentru un incendiu de fond forestier in zona dintre Teliu si Bradet, in apropiere de Intorsura Buzaului." Flacarile au afectat aproximativ 4 hectare de vegetatie forestiera, iar focarele sunt dispersate pe distante de 500 de metri pana la 1 kilometru", potrivit maior Ciprian Sfreja, purtator de cuvant ISU Brasov.Pentru gestionarea situatiei, la fata locului ... citește toată știrea