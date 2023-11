Cu toate ca iarna inca nu si-a aratat cu adevarat fata, drumarii brasoveni sunt pregatiti pentru a face fata provocarilor specifice sezonului rece. In bazele de deszapezire au intrat deja peste 60 de utilaje de deszapezire, dotate cu lama si raspanditor de sare, care vor interveni in special in zonele montane, atat preventiv, cat si in caz de lapovita si ninsori."Avand in vedere ca ne asteptam la o scadere a temperaturilor, mai apropiate de specificul perioadei, am inceput sa pregatim ... citeste toata stirea