S-a decis: Brasovul va avea "Craciun"

Brasovenii nu trebuie sa se teama ca anul acesta, din cauza crizei energetice, nu se vor putea bucura de spiritul sarbatorilor de iarna. Astfel, potrivit viceprimarului Brasovului Flavia Boghiu si in 2022 va fi impodobit bradul de Craciun din Piata Sfatului, dar si ca in oras va exista iluminat specific sarbatorilor de iarna a fost anuntat marti, 25 octombrie, de viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu. De altfel, inca de pe acum, ea i-a invitat pe brasoveni sa participe, in 30 noiembrie,