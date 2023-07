Primaria Brasov a anuntat constructorul parcarii de tip "Park&Ride" ce se va realiza in vecinatatea salii polivalente din Bartolomeu, asta in cazul in care procedura de atribuire nu va fi contestata. Astfel, lucrarile vor fi realizate de Eren Cons impreuna cu firmele Capabil, Metal Hammer BAU, Termoprot, Logosol Rent, Hardinstal Consulting (subcontractanti si terti) si Studio Art Construct (subcontractant), iar proiectul trebuie terminat in 16 luni.4 niveluri, 2 subterane. 697 de ... citeste toata stirea