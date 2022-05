20 de primari din Esara Fagarasului s-au unit pentru a rezolva problema transportului in comun intre localitatile in care au fost alesi. Practic, vorbim despre o Asociatie care sa se ocupe de transportul metropolitan din zona."Avem nevoie de sprijinul dumneavoastra si dureaza doar 10 minute ca sa ni-l acordati, in beneficiul tuturor cetatenilor. Deplasarea intre localitati inca este o ... citeste toata stirea