S-a jucat cu viata celor trei prieteni: era la "liniute" in centrul Brasovului

Soferul de 19 ani care era sa isi ucida prietenii in timpul accidentului din noaptea de marti spre miercuri, 19/20 martie, in jurul orelor 02.00, de la Primaria Brasov, era implicat intr-o intrecere ilegala, potrivit unor surse din ancheta. In "cursa" prin oras mai erau si alti prieteni de-ai lui, in alte masini.Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bolidul de lux (un BMW) goneste pe sosea, depaseste o masina si la un moment dat soferul pierde controlul volanului. In ... citește toată știrea