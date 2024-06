S-a judecat cu "sistemul" si a castigat: descaunare la DSVSA Brasov

Potrivit unei decizii definitive a instantelor de judecata, Liliana Marincas este noul director executiv al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov. Aceasta a contestat inca in 2022 actul de numire in aceasta functie a fostei directoare, Irina Holerga, pe care l-a considerat nelegal.Mai mult, in 8 august 2022, Liliana Marincas a fost concediata si a contestat si acel act.In iulie 2023, prima instanta a respins ambele cereri. "Respinge exceptia de ... citește toată știrea