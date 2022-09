S-a lansat campania ,,Fii un Eco-Erou pentru comunitatea ta". Ce trebuie sa faca cei care vor sa participe?

Asociatia de Ecoturism din Romania (AER) in parteneriat cu Asociatia Magura Ecoturistica, Asociatia de Ecoturism Esara Dornelor si Asociatia de Turism Retezat lanseaza campania "Fii un Eco-Erou pentru comunitatea ta!".Printr-o serie de actiuni cotidiene, localnicii isi lanseaza provocarea de a gestiona cat mai bine deseurile in gospodarie. Astfel, organizatiile atrag atentia pe paginile de Facebook cat de importanta este implicarea fiecaruia in efortul de a mentine o natura curata si o zona ... citeste toata stirea