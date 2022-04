S-a lansat intr-o cursa cu Politia si l-au cules din sant

In noaptea de duminica spre luni, 24/25 aprilie, in jurul orei 0.20, pe DN73A, pe raza localitatii Sinca Noua din judetul Brasov, un simplu control de rutina s-a transformat in urmarire in trafic. Un sofer nu a oprit la semnalul echipajului de Politie, astfel ca "s-a procedat la urmarirea autovehiculului in cauza, cu semnalele acustice si luminoase in functiune, conducatorul auto deplasandu-se pe DJ104A, pe raza localitatii Persani, unde s-a rasturnat in afara ... citeste toata stirea