S-a lansat licitatia pentru campusul dual din Stupini

Primaria Brasov a lansat in 27 iunie, pe platforma electronica de achizitii publice, anuntul licitatiei pentru proiectarea si executia lucrarilor la campusul dual ce se va construi in cartierul Stupini, pe strada Albinelor nr. 28, pe un teren al municipiului in suprafata de 28.896 mp.Valoarea estimata pentru proiectare si executia lucrarilor este de 22.631.298 cu tot cu TVA, iar o parte din suma, respectiv 104 milioane de lei, va fi asigurata din fonduri europene, obtinute prin Planul ... citește toată știrea