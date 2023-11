La finalul lunii trecute, RATBV lansase o licitatie cu strigare pentru a vinde mai multe autobuze pe care nu le mai utilizeaza. Printre acestea se numarau si doua marca Mercedes Citaro, care au fost achizitionate second-hand, in 2016, dupa ce au fost utilizate in transportul public in Elvetia.Autobuzele au fost fabricate in 1999 si parte dintre ele inca mai circula, insa in cazul celor doua, operatorul de transport a decis sa le vanda tinand cont de starea lor tehnica, pentru dezmembrare. ... citeste toata stirea