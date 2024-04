S-a nascut la Harman si a pus Luceafarul lui Eminescu pe muzica, dar romanii l-au uitat

Nicolae Bretan, nume emblematic in peisajul muzical romanesc, a fost un compozitor, dirijor, cantaret si autor de versuri, al carui talent a lasat o amprenta adanca in cultura muzicala a tarii. Nascut pe 25 august 1887 in localitatea Harman din judetul Brasov, Bretan a devenit cunoscut nu doar pentru creatiile sale muzicale, ci si pentru pasiunea si grija sa fata de folclorul romanesc si pentru mesajele sociale si politice transmise prin muzica.Tineretea si formarea muzicalaNicolae Bretan ... citește toată știrea