S-a nenorocit, in padure

Sambata, 8 martie, in jurul orei 17.00, politistii din Codlea au fost sesizati cu privire la producerea unui accident, soldat cu ranirea grava a conducatorului unui motociclete, care s-ar fi produs intr-o zona forestiera din localitate."Un echipaj de politie s-a deplasat in zona indicata, iar in urma verificarilor efectuate au stabilit ca un barbat, de 40 de ani, din localitatea Codlea, ar fi condus o motocicleta pe un drum situat intr-o zona forestiera, iar, in imprejurari ce urmeaza a fi ... citește toată știrea