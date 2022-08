S-a pierdut prin Predeal, Politia s-a mobilizat imediat

Politia Statiunii Predeal a fost sesizata duminica, 21 august, in jurul orelor 08.00, de catre un barbat, cu privire la faptul ca nepotul sau, in varsta de 35 ani, domiciliat in municipiul Bucuresti, a plecat din fata unei societati comerciale din Statiunea Predeal, judetul Brasov, intr-o directie necunoscuta, fara a mai fi gasit de catre unchiul sau.Ca particularitati fizice, indicate de familie odata cu acordul pentru mediatizarea cazului, acesta are o postura ... citeste toata stirea