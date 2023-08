Administratia Fondului pentru Mediu a emis un comunicat de presa prin care anunta prelungirea inscrierii pe site-ul institutiei in Programul privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local, care ofera fiecarei persoane suma de 3.000 de lei daca renunta la autoturismul uzat pe care il are in proprietate. Noul termen este "pana pe 29 septembrie 2023, ora 23:59 sau pana la epuizarea bugetului alocat fiecarei unitati administrativ-teritoriale (UAT)".Conform precizarilor AFM, persoanele fizice ... citeste toata stirea