Dupa ce, in 4 septembrie, Primaria Brasov a anulat licitatia pentru amenajarea de benzi dedicate dedicate transportului public in municipiul Brasov si a trotuarelor adiacente, in 6 septembrie, municipalitatea a reluat procedura. Conform informatiilor postate pe platforma electronica de achizitii publice, valoarea contractului a ramas neschimbata, respectiv de 14.444.026 lei, fara TVA, iar ofertele sunt asteptate pana in 21 septembrie.Reamintim ca prima licitatie pentru atribuirea acestui ... citeste toata stirea