S-a respins PUZ Laromet Cristian

11 octombrie 2022. Sedinta extraordinara a Consiliului Local Cristian, in urma careia s-au aprobat depunerile in vederea finantarii in cadrul PNRR a doua proiecte importante, in vederea imbunatatirii serviciilor publice prestate:Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea energetica a imobilului de pe strada Lunga nr. 28 (Folosea) Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea energetica a imobilului de pe strada Lunga nr. 103 (cladire Pomul Verde)Tot in cadrul acestei