S-a stabilit data oficiala pentru Black Friday 2024 in Romania

Black Friday 2024, cel mai asteptat eveniment de reduceri din an, revine in Romania cu oferte de neegalat!In acest an, data oficiala pentru Black Friday Romania va fi vineri, 8 noiembrie, un pic mai devreme decat de obicei.Ce aduce Black Friday 2024?Se apropie cel mai bun moment pentru cumparaturi! Anul acesta, magazinele s-au pregatit pentru acest eveniment cu mii de oferte la produse la preturi incredibile! De la electronice si electrocasnice, pana la produse de moda si cosmetice, ... citește toată știrea