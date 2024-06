S-a stins actorul brasovean George Custura

Actorul brasovean George Custura a murit marti, in urma unei lungi suferinte.Celebrul actor, George Custura s-a stins, in dupa-amiaza zilei de 4 iunie, la varsta de 68 de ani.Actorul a debutat in 1980, pe scena Teatrului de Stat din Resita, unde a fost repartizat sa-si faca stagiatura, dupa ce a absolvit Institutul de Teatru Targu-Mures, la clasa profesorului Constantin Codrescu.Din 1983, pana in ... citește toată știrea