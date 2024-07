S-a stins din viata Cornel Salajan, "primarul Revolutiei"

Saptamana trecuta s-a stins din viata primul primar al Brasovului de dupa Revolutia din decembrie 1989, Cornel Salajan. Acesta a avut un mandat scurt, din decembrie 1989 pana in august 1990, insa in acest timp a pus bazele dezvoltarii orasului dupa caderea comunismului.Nascut la 13 septembrie 1938 in Brasov, Cornel Salajan a fost al treilea copil din cei patru ai familiei. In 1962, a absolvit cursurile Facultatii de Mecanica a Institutului Politehnic Brasov, sectia de Automobile si Tractoare, ... citește toată știrea