S-a stins din viata Lelut Vasilescu, legenda formatiei Compact

S-a stins din viata Lelut Vasilescu, legendarul muzician din formatia Compact. Anul acesta, formatia pe care a slujit-o intreaga sa viata urma sa sarbatoreasca printr-un turneu aniversar 45 de ani de activitate. Trupa Compact e una dintre cele mai cunoscute formatii de rock din Romania, fiind formata in 1977. Plecat prea devreme dintre noi, la doar 66 de ani, Lelut "Megastar" Vasilescu si-a dedicat cea mai mare parte a vietii trupei Compact, in care canta din 1982. In 2008 a fost la un pas ... citeste toata stirea