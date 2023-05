Prima campanie de combatere a capuselor de pe domeniul public al municipiului Brasov a fost demarata sambata, 6 mai. Decizia de a incepe aceasta campanie mai repede decat era initial programat (in a doua parte a lunii mai) a fost luata in urma sesizarilor primite de la brasoveni. Pentru aceasta campanie au fost mobilizate 10 echipe, iar zonele vizate au fost parcurile, zonele de picnic si locurile de joaca.Substantele utilizate sunt Deltatim Plus si Cymina Plus, ambele substante biocide ... citeste toata stirea