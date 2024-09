S-a tulburat apa la Compania Apa

Angajatii Companiei Apa Brasov pregatesc un conflict "spontan" dupa ce conducerea societatii nu ar mai dori sa le dea "primele de muraturi" in aceasta toamna.Contractul Colectiv de Munca prevede acordarea a patru prime pe an angajatilor, in fiecare trimestru calendaristic. Cea de toamna a primit numele de "prima de muraturi", avand in vedere anotimpul in care ne aflam si obiceiurile "stramosesti" ale cetatenilor.Surse politice sustin ca miscarea ar fi coordonata de actuala conducere, care ... citește toată știrea