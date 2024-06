S-a vrut primar, a ajuns puscarias

Candidatul independent pentru functia de primar al municipiului Brasov, Nicolae Florin Dogar, a fost retinut in noaptea de sambata spre duminica, 8/9 iunie, fiind acuzat de ultraj. Acesta i-ar fi transmis presedintei Biroului Electoral Judetean Brasov, Nicoleta Constantinescu, un e-mail in care a amenintat, potrivit unor surse judiciare, ca o violeaza si o taie in bucati.Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Brasov au mentionat ca persoana suspecta a fost retinuta initial pentru ... citește toată știrea