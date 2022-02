S-au auzit "sirenele de razboi" si la Brasov: din greseala

Dupa ce in perioada 2017 - 2019 sirenele de alarmare in caz de situatii de urgenta erau pornite in fiecare prima zi de miercuri din luna pentru a fi verificate, ulterior, s-a luat decizia ca mentenanta acestora sa se efectueze pe "silent".Dintr-o eroare, joi, 24 februarie, la ora 16.00, una dintre sirenele de alarmare din cartierul Tractorul a fost testata si cu sonor. Sunetul s-a auzit doar o secunda, insa inima le-a tresarit catorva brasoveni care locuiesc in zona, in contextul in care ieri ... citeste toata stirea