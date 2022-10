S-au intalnit pe pod la Bran: Orgoliu de bucurestean, incapatanare de moldovean

Un filmulet surprins saptamana trecuta in satul Predelut din comuna Bran a devenit viral pe Facebook, in randul soferilor. Doi conducatori auto au dat "nas in nas" la una dintre intrarile/iesirile de pe podul de lemn, peste Paraul Turcu, care are o singura banda.Soferul din Suceava venea dinspre Bran spre Predelut, si era aproape de iesire cand masina inmatriculata in Capitala s-a pus stavila la celalalt capat al podului, soferul acesteia considerand ca are prioritate in conformitate ... citeste toata stirea