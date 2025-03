S-au intors berzele

Primele berze din judetul Covasna s-au intors mult mai repede in acest an, la Zagon fiind observate inca din luna ianuarie. In asteptarea lor, autoritatile locale din Ilieni au avut grija sa refaca cel mai vechi cuib din comuna, prabusit anul trecut sub propria greutate."Ne bucuram ca am fost parte a unui moment istoric. Am reconditionat unul dintre cele mai vechi cuiburi de barza din Ilieni, iar, ca fapt divers, dimensiunile sale sunt de 1,4 m x 1,1 m, structura de otel depaseste 150 kg, iar ... citește toată știrea