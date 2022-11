Primarul Allen Coliban a cerut Consiliului Local majorarea tarifelor la transportul pe cablu in Poiana Brasov, pentru sezonul turistic 2022 - 2023, care ar urma sa se inchida in 2 aprilie anul viitor.Mai mult, Primaria nu este de acord cu prelungirea valabilitatii pentru sezonul 2022-2023 a prestatiilor achizitionate in sezonul 2021-2022 si ramase neconsumate la ... citeste toata stirea