"S-o facem lata", cu un baiat de 17 ani la Apata: A furat masina Politiei, le-a facut-o praf

In noaptea de duminica spre luni, 21/22 august, Politia Locala din Apata a fost bataia de joc a unui tanar de 17 ani din sat. Pe la 2 noaptea, cand se intorcea de la un chef, acesta s-a gandit sa faca o patrulare cu o masina pe strazile proaspat asfaltate din comuna, aceasta dupa ce, trecand pe langa Primarie, a facut o "inspectie" si a gasit masina Politiei cu cheile in contact."A deschis frumos poarta institutiei, s-a urcat in masina Politiei Locale, a pornit-o si a plecat la distractie. ... citeste toata stirea